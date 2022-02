Membre important du dispositif de Mauricio Pochettino, Danilo revient dans les plans après débuts critiqués. Une bonne période qu’il savoure avec un large sourire.

« C’est un match pour lequel nous nous étions beaucoup préparés. Je me sentais bien parce que nous avions les idées bien définies avec Verratti, Paredes et moi au milieu de terrain. Je devais aussi être attentif à Vinicius Junior et aider Hakimi. J’ai eu différents rôles, mais je me suis senti bien et, surtout, très utile à l’équipe. C’est le plus important. Notre mentalité nous a permis de gagner« , a déclaré Danilo sur le site officiel du Paris Saint-Germain.