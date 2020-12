Si ce n’est pas encore officiel Mauricio Pochettino va devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Et l’Argentin pourrait bien offrir une belle opportunité à son propre fils.

Plus le temps passe, plus le staff de l’Argentin commence à se former et un autre Pochettino devrait faire parti de l’aventure. Selon les informations du « Journal du Dimanche » Sebastiano Pochettino (25 ans) aurait eu le feu vert des dirigeants parisiens pour venir donner un coup de main à son père. Ce dernier va rejoindre le staff physique et ainsi occuper un rôle similaire à celui qu’il occupait lorsque son père entraînait les Spurs de Tottenham.

Avantage, Sebastiano Pochettino parle parfaitement français lui qui a étudié et obtenu son diplôme en France Sur le campus universitaire de Saclay dans l’Essone. Outre son fils, Pochettino pourrait bien travailler avec un staff composé de Toni Jimenez (coach des gardiens de but), Miguel D’Agostino et Jesus Pere.