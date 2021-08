Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone et le PSG se prépare déjà à bondir sur l’occasion.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain espérait faire une dernière folie cet été en s’offrant le Français Paul Pogba. Mais coup de théâtre ce jeudi, l’annonce du FC Barcelone concernant la non-prolongation de contrat de Lionel Messi pourrait rebattre totalement les cartes. Le PSG semble être l’un des seuls clubs à pouvoir accueillir le sextuple Ballon d’Or et son salaire colossal (environ 60 millions d’euros par an). De son côté RMC Sport affirme que Leonardo et la direction du club travaillent déjà sur le dossier.

« Jusqu’à aujourd’hui, Messi avait une proposition du PSG sur la table. Mais il avait clairement choisi de prolonger à Barcelone et cette non prolongation relève d’un problème purement économique. Une arrivée à Paris est possible si Lionel Messi fait le choix de venir. En tout cas, le PSG fait partie des prétendants. Cependant, la proposition parisienne n’est pas encore valable : le PSG doit étudier ses possibilités économiques. Au club, certains assurent que financièrement, Paris n’arrivera pas à faire venir l’Argentin. Mais ils essayent de trouver une solution. »