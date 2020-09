Le PSG a appris ce lundi un nouveau cas positif au coronavirus dans l’effectif : Kylian Mbappé. Un coup dur pour Leonardo qui a réagi cette annonce en passant un coup de gueule contre la Fédération Française de Football.

“Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui, et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça. Si on a appelé Mbappé pour savoir ? Exactement. Il est chez lui et on a appris. Et maintenant c’est à nous de gérer ? C’est sûr qu’on va gérer parce qu’on tient beaucoup à lui. Mais c’est incroyable parce que tout le monde fait la morale au PSG. ‘Le PSG est mal géré, personne ne comprend rien…’” a déclaré Leonardo sur RMC. “Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère et personne ne dit rien. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. Il est en sélection, mais c’est le PSG qui le paye. Si on a parlé à Deschamps ? On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression à la FFF et qui avons donné notre état d’esprit. C’est inacceptable !“