Pour renflouer ses caisses en janvier, le PSG aurait pu toucher une petite fortune grâce au LOSC.

À la recherche d’argent pendant le mercato d’hiver, le Paris Saint-Germain pourra compter sur un petit bonus avec le départ de Jonathan Ikoné vers la Fiorentina. Un transfert confirmé par le LOSC hier, qui devrait toucher environ 14 millions d’euros (+ 1 M€ de bonus) de la part du club italien. Mais de son côté Paris touchera également une partie du gâteau, estimée entre 4 et 5 millions d’euros. En tout, avec la vente d’Ikoné au LOSC pour 5 millions d’euros en 2018, le PSG aura empocher près de 10 millions d’euros grâce au natif de Bondy.

Une coquette somme, qui aurait pourtant pu être beaucoup plus importante. D’une part si Lille avait vendu Jonathan Ikoné, dont la valeur actuelle atteint les 22 millions d’euros, pour plus cher ou si le club nordiste avait eu le flair de transférer le Français en mars 2020, quand sa valeur marchande culminait alors à 40 millions d’euros (Transfermarkt). Le PSG aurait alors pu espérer gagner entre 20 et 25 millions d’euros sur son joueur formé.