Le centre de formation du Paris Saint-Germain fait toujours partie des meilleurs de France juste derrière celui de l’Olympique Lyonnais.

Comme chaque année la Fédération Française de Football publie son bilan sur les meilleurs centres de formation. Et le PSG y figure encore en bonne position pour la saison 2021-2022. Ce classement est dominé par l’Olympique Lyonnais qui affiche une moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Mais Paris est juste derrière avec sa note moyenne de 4 étoiles sur 5, à égalité avec Saint-Etienne, et le Havre.

Pour effectuer cette note moyenne la FFF utilise cinq critères : la professionnalisation (U16 à U23 sous contrat professionnel dans les 2 premières divisions des 10 premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur, les sélections nationales (rencontres internationales disputées par le joueur, sans distinction de nation), la scolarité (diplômes obtenus lors de la saison précédente), et la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an).