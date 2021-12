Selon les informations de As, Le FC Barcelone serait rejoint par les Rangers dans la course pour attirer le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Etincelant avec les U19 du PSG et notamment en Youth League, Xavi Simons est tout de même déçu de son utilisation à Paris. Le jeune milieu de terrain néerlandais voudrait avoir plus de temps de jeu avec le groupe professionnel. Chose qu’il n’a quasiment jamais eu, puisqu’il n’a disputé qu’une seule rencontre sous les ordres de Pochettino cette saison en Coupe de France face aux amateurs de Feignies-Aulnoye (3-0), le 19 décembre dernier. L’ancien du Barça arrive en fin de contrat dans la capitale et souhaite avoir des garanties pour prolonger son contrat. Xavi Simons veut avoir une place dans la rotation de Mauricio Pochettino. Sans cette garantie le protégé de Mino Raiola ira voir ailleurs.

Conscient de cette situation difficile avec le PSG, le Barça est intéressé par un retour gratuit de sa pépite. Mais selon les informations de As, les Blaugrana ne seraient pas seul sur le dossier. Le média espagnol parle d’un intérêt des Glasgow Rangers et de leur nouvel entraineur Giovanni van Bronckhorst. Le club écossais voudrait faire du milieu de 18 ans la star de leur projet et serait même prêt à passer à l’action dès cet hiver. Mais ils s’exposent à un refus catégorique du PSG qui compte bien prolonger le Néerlandais.