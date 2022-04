Sur de nouvelles bases hors-normes cette saison, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner. Conquis, lui aussi, Michel Platini prévoit le meilleur pour la star du Paris Saint-Germain.

« On a vécu 15 années extraordinaires avec Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L’avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir. On le sent un peu trop focalisé. Il faut qu’il s’amuse, qu’il se fasse plaisir. Je ne connais pas Kylian, je ne l’ai jamais rencontré de ma vie. Mais je lis certaines choses. C’est vrai qu’il veut tout gagner. C’est bien qu’il veuille tout gagner. Moi aussi je voulais tout gagner mais je ne le disais pas. C’est le meilleur joueur français actuellement. Il a tout pour être le meilleur, pour être Ballon d’or plusieurs fois« , a confié Michel Platini sur les antennes de RMC.