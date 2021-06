En pleine préparation avec l’Italie pour disputer son huitième de finale de l’Euro 2020 face à l’Autriche, Gianluigi Donnarumma va devenir au passage, la deuxième recrue du Paris Germain.

Si les choses traînent en longueur, notamment à cause des demandes de l’agent du joueur, Mino Raiola, tout devrait être bon et le journaliste Fabrizio Romano précise qu’il n’y a plus qu’à attendre le communiqué officiel du PSG pour dire que Donnarumma sera parisien la saison prochaine. En fin de contrat avec le Milan AC, il va s’engager libre et touchera un salaire entre 9 et 10 millions d’euros par saison. La visite médicale ayant été passée lundi dernier, le contrat peut être signé. Il faut simplement que les derniers détails étaient été bouclés…