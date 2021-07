Hier soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul 2-2 face aux Espagnols du FC Séville et termine sa préparation avec 3 victoires et 2 nuls. Voici la récation de Mauricio Pochettino.

« Je pense que c’était un très bon match, très disputé. Séville est l’une des meilleures équipes d’Espagne. C’est une équipe qui se prépare elle aussi à jouer en Ligue des Champions. Je pense que c’était un très bon match et je suis content de la performance de l’équipe. Dans l’ensemble, je pense que nous avons été meilleurs et que nous méritions plus, mais je suis content. Pour les jeunes, c’était une très bonne expérience contre une très bonne équipe. Et bien sûr, nous pensons maintenant à être prêts et à préparer le Trophée des Champions contre Lille », a indiqué le manager argentin pour le site officiel du PSG.