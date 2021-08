Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a expliqué la raison principale qui a joué dans sa décision de tenter sa chance en France.

Devant les médias, l’international argentin a précisé pourquoi il avait pris la décision de rejoindre la capitale française et on parle plus du sportif pour la Pulga. « Quand j’ai dû partir de Barcelone et qu’il a fallu choisir un nouveau club, j’ai pris en compte le contexte et la qualité de l’équipe, bien sûr. Mais plusieurs facteurs personnels sont aussi rentrés en ligne de compte. Voilà les raisons pour lesquelles ce choix a été relativement facile à faire. J’ai des amis dans le vestiaire. Quand je vois l’équipe, il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion. Cela se sent. J’ai hâte de jouer avec Kylian et avec tous ces joueurs. Tout cela a pesé dans ma décision. J’avais vraiment envie de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Et pouvoir le faire quotidien, c’est une chance. »