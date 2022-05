Pour Bodmer, la première saison de Lionel Messi au PSG est un échec retentissant sur le plan sportif.

Face à Troyes (2-2) le week-end dernier, Lionel Messi aura vécu une soirée à l’image de sa première saison au PSG : frustrante et décevante. Avec deux montants de plus au compteur (10 au total cette saison), l’Argentin totalise des statistiques bien loin de ses standards habituels (4 buts et 13 passes décisives en Ligue 1). Interrogé à son sujet sur les ondes de RMC, Mathieu Bodmer a été très critique.

« Sportivement, oui, c’est un échec. Il possède des statistiques intéressantes pour un joueur lambda. J’aurais aimé avoir de telles statistiques. Mais là, on parle de Lionel Messi. On l’a connu avec des saisons à 50 buts, faire des choses incroyables en portant son équipe. Aujourd’hui il a bientôt 35 ans, on ne reverra plus jamais le même Lionel Messi. On sait que le PSG accorde beaucoup d’importance au marketing et, là, son arrivée n’est pas du tout un échec. Les dirigeants sont très contents de cette partie là, comme à l’époque avec la venue de David Beckham. Avec Lionel Messi, le PSG a franchi une nouvelle étape en termes d’image. »