Selon les informations de TyC Sports, Angel Di Maria, qui quittera le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, dispose de quatre offres afin de terminer sa carrière européenne en beauté. L’ailier droit argentin est dans le viseur de la Juventus Turin, du FC Barcelone, de l’Atletico Madrid ou encore du Benfica Lisbonne.

Mais où jouera Angel Di Maria la saison prochaine ? Alors qu’il quittera le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, l’Argentin ne manque de prétendants. Selon les informations de TyC Sports, quatre grands clubs européens sont déterminés à s’offrir l’attaquant. On retrouve la Juventus Turin pour palier le départ de Paulo Dybala, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid ou encore son ancien club, le Benfica Lisbonne. L’objectif d’Angel Di Maria, âgé de 34 ans, est de jouer une ou deux saison de plus en Europe avant de terminer sa carrière en Argentine et plus précisément à Rosario Central.

Depuis son arrivée dans la capitale française, Angel Di Maria a remporté 18 titres au compteur. Il a également marqué 91 buts et offert 117 passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur de l’histoire du club. Ce samedi à 21h, contre le Racing Club de Lens, Angel Di Maria, aura l’occasion de remporter un nouveau titre de champion de france.