Sorti sur civière en larmes à la suite d’un tacle rugueux de Thiago Mendes lors du match de clôture de la 14e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, Neymar a été gravement touché à la cheville. Suite à la blessure de ce dernier, son père s’est montré furieux sur les réseaux sociaux.

Double coup dur. Après avoir perdu le leadership de la Ligue 1 en se faisant surprendre au Parc des Princes ce dimanche soir par une formation lyonnaise parfaitement en place (1-0), le club de la capitale a également perdu la star de son équipe.

Alors que les Parisiens lançaient les ultimes assauts de la rencontre pour tenter d’arracher un match nul, Neymar a été victime d’un tacle dangereux de son compatriote Thiago Mendes à la 96e minute. Si le diagnostic n’est pas encore tombé, le Brésilien, évacué sur civière, semble avoir été touché gravement à la cheville gauche. Sur Instagram, le père de la star s’est scandalisé du geste de Thiago Mendes, qui n’aurait jamais dû voir le jour. « Jusqu’à quand ? On en parle tellement, on se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sanctionner dès la première faute ? Pourquoi attendre la 7e, 8e ou 9e faute ? Il faut vraiment regarder la VAR pour voir qu’il s’agit d’une expulsion ? Avons-nous besoin du VAR pour remarquer une intervention aussi violente ? Avons-nous besoin de blesser quelqu’un pour agir honnêtement ? Un joueur fait des tacles irresponsables, violents, sur le côté, traverse l’espace physique d’un autre, sans même laisser la possibilité de se défendre… On oublie que Neymar, pendant tout le match, a également subi les fautes habituelles, toujours violentes, et cela permet ce type d’attitude et de joueur. Comment de temps la victime sera-t-elle responsable ? Dépendre de celui qui contrôle le match… de celui qui doit te protéger… aaah… Quoi faire ? » a lancé, furieux, Neymar Senior.