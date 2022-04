Bientôt remercier par le PSG, Mauricio Pochettino devrait laisser sa place à Antonio Conte. C’est la tendance du moment qui devrait être fatale à Leonardo. Son départ est l’une des exigences formulées par le technicien italien.

Fragilisé par ses débâcles européennes et par l’absence d’harmonie dans son jeu, Mauricio Pochettino devrait être remercier dans les semaines qui viennent alors que l’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et le technicien argentin a définitivement pris fin. Un départ qui pourrait être fatal à Leonardo, directeur sportif parisien.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, l’intérêt est bel et bien réciproque entre le Paris Saint-Germain et Antonio Conte mais l’Italien, pour poser ses valises dans la capitale française, aurait des exigences particulières. Au niveau financier, il réclamerait un salaire de 30 millions d’euros par an. Sur le plan sportif, il exige d’avoir les pleins pouvoirs sur la gestion sportive ainsi que sur le mercato parisien. Une dernière indication qui devrait être fatale à Leonardo. Les deux hommes ne pourront pas cohabiter. Pour le remplacer, le nom de Gianluca Petrachi est évoqué. En plus de tout cela, le technicien italien souhaiterait avoir un staff élargi avec des hommes en qui il a confiance afin de faire de la discipline un point central. Enfin, il aimerait qu’un directeur des réseaux sociaux soit nommé pour limiter les frasques de ses hommes sur la toile. Tant d’éléments qui pourraient nuire à sa candidature…