Battu par la Macédoine du Nord, (0-1), au côté de ses coéquipiers, Marco Verratti semble particulièrement touché par cette élimination précoce. Le Parisien a d’ailleurs quitté la Squadra Azzurra et ne disputera pas la rencontre à venir face à la Turquie, (29 mars).

« Malheureusement, la vie comme le football ne vont pas toujours de pair avec les attentes, les objectifs ou les rêves que chacun de nous a. La déception est grande, mais nous avons déjà montré qu’avec le travail, la passion et le cœur tout est possible. Alors dans la vie ou dans le football, que ce soit après une grande victoire comme cet été (à l’Euro, ndlr) ou après une grande défaite (contre la Macédoine du Nord, (0-1), ndlr), il faut toujours continuer à se battre. Le football est notre passion et je suis sûr que nous continuerons à tout donner pour donner plus de satisfactions tous ensemble

Je ne pense pas que le meilleur moyen soit d’insulter tout le monde car chacun de nous a fait de son mieux. Surtout, laissez les plus jeunes tranquilles. Si vous voulez vraiment nous insulter, insultez les ‘plus grands’, car parfois on oublie que nous sommes des gens comme vous tous, des gens très normaux et qu’on trouve les plus grandes émotions dans les plus petites choses », a déclaré un Marco Verratti abattu dans un message teinté d’amertume et de tristesse.