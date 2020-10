Dans une story publiée sur Instagram, l’attaquant parisien demande aux jeunes de respecter les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19.

Après avoir contracté le COVID-19 début septembre, Kylian Mbappé donne des conseils pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières à adopter pendant cette pandémie de COVID-19. Pendant 40 secondes, l’attaquant du Paris Saint-Germain réalise une vraie campagne de communication digne d’un Chef d’Etat à ses 43 millions d’abonnés.

“Bonjour à tous, c’est Kylian ! Voilà juste un petit message simple pour vous parler de la situation compliquée avec ce COVID-19. Je sais que tout le monde aimerait reprendre sa vie, moi le premier. J’aimerais vous revoir au stade, vous me manquez beaucoup”, a indiqué Mbappé dans cette vidéo. Avant de poursuivre : “Mais j’ai envie de parler aux jeunes. Prenez soin de vous, de vos parents et de vos proches. C’est vraiment important et ils en ont besoin. Et pour ça il faut respecter les gestes barrières car on peut être positif sans le savoir, c’était mon cas.”