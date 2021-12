Sergio Ramos, 35 ans, qui a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, a accordé une interview à Amazon où il explique ses ambitions avec le club de la capitale.

Sergio Ramos pourrait jouer se premiers minutes avec le Paris Saint-Germain, dimanche à 13h, face à l’AS Saint-Etienne lors de la 15er journée de Ligue 1. Quelques minutes avant la rencontre, Amazon Prime, diffuseur de la rencontre, diffusera une interview de Sergio Ramos où il exprime son impatience de débuter avec le maillot rouge et bleu.

« J’espère atteindre mon meilleur niveau. Je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 ans. Le plus important, c’est que la tête tienne car ce sont encore beaucoup d’années. J’espère ne plus avoir de problèmes physiques. La convalescence, ce sont des moments difficiles. Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter. J’ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi », a confié le champion du monde 2010.

Le Paris Saint-Germain, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en s’inclinant, 2-1, face à Manchester City en milieu de semaine, devra continuer sa marche en avant en Ligue 1.