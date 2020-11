Ce lundi sur Twitter, Kylian Mbappé avait envoyé un beau message de soutien à l’école de la République. Un message relayé par le Premier ministre Jean Castex en personne.

Il n’est pas rare de voir la politique et le sport réunis. Twitter en est à nouveau le témoin. Alors que le PSG se déplace en Allemagne pour affronter Leipzig en Ligue des Champions, Kylian Mbappé va devoir suivre la rencontre à la télévision. Blessé à la cuisse, l’attaquant n’est pas du voyage, et a donc peut-être un peu plus de temps à tuer. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, il a lâché un message à l’unisson.

« L’école de la République, c’est comme une équipe de football. Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs. Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble. Écouter, partager, s’entraider… À l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS. » Un message relié par le Premier ministre Jean Castex.