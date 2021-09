Toujours médusé par le mercato stratosphérique du PSG, Javier Tebas tente une nouvelle approche pour convaincre les dirigeants parisiens.

Parti en croisade contre le Paris Saint-Germain après le mercato historique du club français, Javier Tebas a levé le pied ce vendredi. Violemment recadré par la LFP et les dirigeants du PSG, le patron de la Liga a proposé de s’expliquer calmement avec le président Nasser al-Khelaïfi. Une approche surprenante de la part de l’Espagnol.

« Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit », a lancé Javier Tebas dans des propos accordés à World Football Summit et repris par Goal. « Je suis prêt à m’asseoir à une table avec le PSG et leur expliquer pourquoi je pense qu’ils ne respectent pas les règles du fair-play financier. Nous pourrions clarifier la situation. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J’imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous. »