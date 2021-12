Julian Draxler, milieu offensif du Paris Saint-Germain, a accordé une interview aux médias du club où il déclare son amour pour le Paris Saint-Germain et pour la ville de Paris.

Julian Draxler est un cas énigmatique au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif allemand, qui a réalisé six mois étincelants lors de son arrivé en France peine à confirmer et bénéficie de beaucoup moins de temps de jeu ces dernières semaines. Malgré ça, il a récemment prolongé son contrat et semble se satisfaire de sa situation.

« C’est un plaisir de jouer pour ce club. Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien. J’aime la ville, j’aime le club. Je me sens très bien. Côté sportif, il y a des hauts et des bas, mais tous les footballeurs passent par là », a confié le numéro 23 parisien.