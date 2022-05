Passé par Manchester United mais aussi par l’OM, Patrice Evra est revenu sur l’élimination des Citizens en Ligue des Champions tout en taclant le Paris Saint-Germain au passage.

« Ils sont traumatisés. Ils me rappellent le PSG, ce sont des clubs basés sur l’argent. Le Real Madrid a aussi de l’argent, mais il a une histoire derrière lui. Manchester City n’a que de l’argent et les joueurs vont y jouer uniquement pour ça. Après, ils gagnent des trophées, bien sûr, mais un joueur choisit d’aller à Manchester City uniquement parce que le club vous offre plus d’argent », a déclaré Patrice Evra au micro de Prime Video.