Le Paris Saint-Germain, qu’il soit féminin ou masculin, a du mal à tenir ses stars. Après Kylian Mbappé chez les messieurs, Marie-Antoinette Katoto ferait aussi galérer les dirigeants parisiens.

En effet, la joueuse star du PSG, Marie-Antoinette Katoto (23 ans), arrive en fin de contrat avec le PSG. Et la question d’une prolongation se pose forcément. D’après les informations des médias Le Parisien et L’Equipe rapportent que les discussions pour la meilleure buteuse de l’histoire du club « patineraient ».D’ailleurs, un rendez-vous entre les dirigeants parisiens et l’entourage de la joueuse serait prévu cette semaine.

L’internationale française poserait de nombreuses conditions, pour la saison prochaine. Entre autres, Marie-Antoinette Katoto ne souhaiterait plus jouer avec Kheira Hamraoui, avec qui elle semblerait avoir des tensions. Pour rappel, l’avocat de Kheira Hamraoui a accusé Katoto et d’autres coéquipières de harcèlement et menace, depuis son agression en novembre dernier.

De nombreux clubs seraient intéressés par Katoto dans le cas où elle ne prolongerait pas avec le PSG à savoir, l’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid.