Plus attiré par les paillettes et par les strasses que par la construction d’un réel collectif, le PSG devra s’employer pour faire oublier la nouvelle humiliation européenne et oublier « les bons coups d’un soir. »

Je n’ai rien contre Ousmane Dembélé. C’est juste que là, pour le Paris Saint-Germain, est-ce que j’ai envie d’avoir des noms de joueurs ? Ce n’est pas ça que j’attends en fait. C’est plutôt un projet, une vision. Ils ont déjà les joueurs à la rigueur, ils n’ont pas su quoi en faire. Aujourd’hui, ce que l’on devrait attendre du Paris Saint-Germain, c’est une vision. Pardon, je vais prendre une mauvaise métaphore, mais le Paris Saint-Germain doit arrêter un peu les “bons coups d’un soir” en disant “Oh Ousmane Dembélé, c’est bon il est dispo”. Non ! Visons un mariage de raison et on vit sur l’avenir en fait« , a lancé Emilie Ros sur le plateau de la chaîne L’Equipe.

Un avis partagé par de nombreux spécialistes qui aimeraient que le Paris Saint-Germain se lance à la poursuite de profils nécessaires au développement d’un collectif huilé plutôt qu’à un empilement de stars. Une dynamique difficile à s’inverser lorsque l’on voit les noms récemment cité du côté du PSG : Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Paulo Dybala…