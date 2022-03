D’après les information du Figaro, le vice-président (et salarié) de la Fédération Française de Rubgy Serge Simon renoncera à l’indemnité mensuelle de 12 000 euros qu’il touche depuis que Bernard Laporte fut élu président, soit septembre 2016.

L’ancien pilier devrait l’annoncer le 28 mars prochain, à l’occasion du prochain Comité directeur de la FFR. Seulement, il semblerait que cette prise de décision ne soit pas une simple coïncidence avec l’affaire judiciaire actuelle impliquant Serge Simon, Bernard Laporte et Mohed Altrad. Ces derniers sont accusés de «corruption», «trafic d’influence», et «abus de bien sociaux», et comparaitront devant le tribunal correctionnel de Paris en septembre prochain. Effectivement, Serge Simon ferait l’impasse sur l’indemnité afin d’éviter une accusation de conflits d’intérêt.