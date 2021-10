Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45) en clôture de la onzième journée de Ligue 1. L’entraineur a évoqué la situation de Mauro Icardi, qui fait face à des problèmes personnels.

Mauro Icardi est de retour. L’attaquant Argentin est disponible et sera dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le classique face à l’Olympique de Marseille en clôture de la onzième journée de Ligue 1. Plus tôt dans la journée, l’entraineur du Paris Saint-Germain a évoqué la force mental de son joueur: « Icardi est un joueur fort sur le plan mental. Il n’était pas avec nous face à Leipzig mais il était à l’entraînement ce matin et il sera dans le groupe demain. Du président aux joueurs en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l’aider à tout moment. Il va bien, il s’est bien entraîné et il est à disposition du groupe ».