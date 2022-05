Le Paris Saint-Germain sera représenté par huit joueurs et joueurs lors de la cérémonie des trophées UNFP le 15 mai prochain. On retrouve notamment Kylian Mbappé, dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1, mais aussi la meilleure buveuse de l’histoire du club, Marie-Antoinette Katoto, dans la catégorie de la meilleure joueuse de la saison.

Le Paris Saint-Germain une nouvelle fois en force lors des trophées UNFP. Si la section masculine ne seront présente, le 15 mai prochain, à la cérémonie, trois joueurs sont nommés: Kylian Mbappé, dans la catégorie du meilleur joueur, Gianluigi Donnarumma, dans la catégorie du meilleur gardien, et Nuno Mendes, dans la catégorie du meilleur espoir. On retrouve également cinq joueurs de la sections féminine: Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani, dans la catégorie de la meilleure joueuse, Barbora Votikova, dans la catégorie de la meilleure gardien, et la jeune Laurina Frazer, dans la catégorie de la meilleure espoir féminin de la saison.

Rendez-vous le 15 mai prochain au Pavillon Gabriel à Paris pour la grande fête du football français.