Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera es t revenu sur les premiers mois de Sergio Ramos qui a que très peu joué suite à une blessure très longue.

« Il est habitué à se sentir important, à jouer et à être un leader sur le terrain. Donc cela n’a pas dû être facile. Il s’entraîne maintenant depuis deux ou trois semaines à un niveau fantastique et nous sommes optimistes. Cela se voit dans son caractère et dans le bonheur qu’il dégage », a confié l’ancien joueur de Manchester United pour le quotidien catalan Mundo Deportivo. Réponse à suivre dans les prochaines semaines.