Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Dijon FCO pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Un match avec un Paris nettement favori mais très diminué avec de nombreuses absences. Verratti, Paredes, Icardi, Kehrer, Gueye sont forfait pour blessures, Kurzawa et Di Maria suspendus et des doutes demeurent au sujet de Navas, Jesé, Florenzi (problème dentaire).

Thomas Tuchel devrait aussi laisser au repos Kylian Mbappé afin de le faire souffler avant la rencontre de Ligue des Champions contre le champion de Turquie.

“On a manqué d’énergie de structure et de discipline contre Manchester United (défaite 2-1). On a parlé de façon honnête avec les joueurs, nous sommes très critiques ensemble, comme on le fait toujours. C’est un process normal (au PSG). Maintenant, il faut préparer Dijon maintenant.” A expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse.