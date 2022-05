Si la polémique autour de l’absence de Gueye a secoué le PSG, le club de la capitale s’est brièvement exprimé sans accabler son milieu de terrain. Une situation que ne comprend pas Jérôme Rothen.

« Vous vous rendez compte de cette communication ? Même pas une seconde ils ne parlent de l’attitude scandaleuse de Gueye. Car elle est scandaleuse. Il y a toujours eu des campagnes contre les discriminations. A l’UEFA, ils mettent souvent en avant la lutte contre le racisme. Imaginez des joueurs qui diraient ‘non moi je ne me sens pas concerné par ça’, et qui ne joueraient pas un match de Ligue des Champions ! Ça ne s’est jamais vu !

Je ne dis pas qu’il est homophobe, je dis juste qu’il fait ce qu’il veut. Et dans ce club tout le monde fait ce qu’il veut. (…) Si un jour un équipier de Gueye fait son coming out, il va refuser de lui faire une passe ? Il va refuser de prendre sa douche avec lui ? Mais où on va ? Ce club est une serpillère. Il n’y a personne pour porter ses ‘cojones’ et nous dire que ce n’est pas normal. (…) Vous devez l’obliger à jouer. Point final », a lancé Rothen sur RMC.

