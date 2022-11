Gardien numéro un du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma est revenu sur la première partie de saison de son club et il souhaite faire passer un message au groupe de Christophe Galtier.

« Le prochain ! Ma parade préférée est toujours la prochaine. Je pense toujours à l’avenir, je pense au prochain match et à bien faire pour que tout se passe bien. Donc la parade la plus importante est toujours la suivante. J’ai toujours pensé comme ça. Je pense qu’il ne faut pas trop réfléchir, ni trop repenser à ce qui est passé. Et puis le plus important c’est aussi de penser à l’équipe et pas à soi-même. J’essaie de donner un coup de main, j’essaie d’être important pour l’équipe, de soulager la défense, d’être toujours alerte, concentré. C’est ça mon objectif. Ensuite, les arrêts arrivent, ils sont surtout une conséquence. Mais l’important, c’est de penser ensemble au groupe, et c’est ainsi que nous pouvons aller très, très loin. » A confié l’ancien milanais sur le site officiel du club.