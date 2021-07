Le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (30 ans) a signé au Paris Saint-Germain cet été. Le joueur a avoué que la présence de Mauricio Pochettino sur le banc parisien a compté. Les deux hommes se connaissent depuis 2016.

« Je suis allé chez lui (en 2016, ndlr) et il m’a montré en vidéo comment il s’y prenait avec ses joueurs pour les rendre meilleurs. C’est ce qui fait de lui un bon entraîneur. Il n’est pas seulement intéressé par l’équipe, mais aussi pour améliorer chaque individu, a indiqué le joueur dans les colonnes du Guardian. Quand mon agent m’a appelé et m’a dit que Pochettino voulait me parler, je me suis dit : ‘Pourquoi ? Je sais déjà comment il travaille’. Mais c’était pour me parler du projet du PSG et je suis heureux d’en faire partie. Vous sentez à quel point ce club veut gagner la Ligue des Champions. Et j’en suis aussi obsédé, parce que j’ai vu à quel point c’était génial. »