Sur le plateau du Late football club, Geoffroy Garétier livre son analyse sur le Classico et il n’aime la manière de jouer du Paris Saint-Germain. Il ne voit pas une équipe sur le terrain.

« Depuis des années, les dirigeants du PSG ont pris l’option de prendre des grands noms. Donc, on va mettre Messi, Neymar et garder Mbappé parce que c’est clinquant et beau. Mais après, on se rappelle bien des limites des premiers Galactiques du Real Madrid, qui n’avaient quasiment rien gagné avec Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo… Pochettino est face à la même problématique. Ce n’est pas avec des stars qu’on fait forcément une équipe. » A-t-il annoncé dans l’émission de « Canal+.«