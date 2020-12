Josep Maria Bartomeu parti du FC Barcelone, le club doit maintenant se concentrer sur les prochaines élections à la Présidence du Barça. Les candidatures sont lancées et Jordi Farré souhaite même faire une promesse.

Candidat à la Présidence du club catalan, Jordi Farré s’est confié pour « AS » et envisage même de faire revenir Neymar en Catalogne en cas de victoire au cours de cette élection.

Évidemment que je le ferai. Si vous avez les meilleurs joueurs, vous gagnez des titres et vous avez plus de revenus. On ne peut pas comprendre l’un sans l’autre. Économiquement, est-ce faisable ? Je ne vois pas de problème de ce calibre, ce qui se passe, c’est que c’est un club mal financé. Il faut refinancer la dette à long terme car elle est maintenant courte.” A annoncé le candidat qui devrait notamment faire face à la concurrence de Joan Laporta ou Victor Font dans quelques semaines.