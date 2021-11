Rivaux de longue date en Espagne, Lionel Messi et Sergio Ramos sont loin d’être les meilleurs amis du monde depuis leur arrivée au PSG.

Le mercato estival historique du Paris Saint-Germain n’a visiblement pas que du bon. Des noms ronflants comme ceux de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma s’accompagnent souvent d’egos bien trempés. Un aspect qui prend d’autant plus de place dans un vestiaire quand deux superstars arrivent en provenance de deux clubs rivaux. C’est le cas de Messi et Ramos, dont la relation est encore loin d’être idyllique à Paris.

Une source interne au vestiaire parisien a donné plus détails concernant les anciens capitaines du FC Barcelone et du Real Madrid. Le défenseur de 36 ans traite tous ses coéquipiers de la même façon, sans aucune distinction. Ses relations avec Lionel Messi sont cordiales, mais « on n’efface pas dix ans de Clasicos d’un coup de baguette magique ». Autant que la lune de miel n’est pas prévue pour tout de suite entre les deux hommes, mais entre bons professionnels, aucun ne devrait faire de vagues cette saison.