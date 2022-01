Encore déçu du départ de Gigio Donnarumma au PSG, Paolo Maldini a lâché ses quatre vérités dans la presse italienne.

Parti du Milan AC l’été dernier pour signer gratuitement au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne s’est pas fait que des amis. Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, l’actuel directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini a remis les pendules à l’heure.

« C’est une personne magnifique, pleine d’émotions. Je crois que dans un monde idéal, la seule vraie motivation d’un joueur de football devrait être la passion. Mais si votre objectif est d’obtenir une rédemption sociale, et de l’argent à donner à votre famille, qui s’est serrée la ceinture pour vous durant votre enfance, ce sont des motivations que l’on peut comprendre et respecte. Pour avoir certains résultats et une certaine stature en tant que joueur, les motivations sportives sont fondamentales. Il peut arriver que les besoins d’un joueur ne se conjuguent pas avec ceux d’un club. Il y a ceux qui savent attendre, et ceux qui sont pressés. Ce n’est pas à moi de juger certains choix. »