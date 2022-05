Dans une interview accordée à l’AFP, Gianluigi Donnarumma a fait le bilan de première saison au Paris Saint-Germain où il a alterné avec Keylor Navas dans le but. L’international italien demande une nouvelle fois aux dirigeants parisiens de faire un choix.

La situation entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ne peut plus durer. Dans une interview accordée à l’AFP, l’international italien demande aux dirigeants parisiens de choisir entre les deux hommes: « J’ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l’avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça (la saison prochaine), parce que je pense que le club fera des choix. »

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma a joué 23 matchs toutes compétitions et Keylor Navas a gardé les buts parisiens à 25 reprises.