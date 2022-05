Toujours très intéressé par le Barça, Robert Lewandowski pourrait obtenir un bon de sortie à l’ouverture du prochain mercato.

Robert Lewandowski sera bien l’un des animateurs du prochain mercato. L’avenir de la star polonaise au Bayern Munich, malgré un contrat jusqu’en 2023, reste très incertain. Jusqu’à présent, et même au risque de le perdre gratuitement dans un an, tout semblait indiquer que le Bayern ne céderait pas et garderait ce qui est sans doute le joueur vedette de son équipe. Toutefois, cette position pourrait changer dans les semaines à venir.

C’est ce que publie ce jeudi le journal Bild dans sa version en ligne, révélant que les dirigeants du club n’excluraient plus la vente de l’attaquant de 33 ans. Ce changement de cap est principalement dû au mécontentement persistant d’un joueur qui n’a pas du tout apprécié les efforts de la direction de Munich pour s’attacher les services d’Erling Haaland. Selon Bild, le Bayern a tenté de convaincre le Norvégien quelques jours encore avant qu’il n’opte finalement pour Manchester City.

Le champion de Bundesliga pourrait donc dire adieu à son serial buteur en fin de saison. La presse allemande estime qu’une offre de 35 à 40 millions d’euros pourrait satisfaire les dirigeants bavarois. Un montant que le FC Barcelone est prêt à débourser.