Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de Tottenham pour la saison prochaine, Mauricio Pochettino devrait finalement rester sur le banc du Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

Si l’on en croit les informations de « The Athletic », les dirigeants parisiens basés à Doha au Qatar ont pris la décision de conserver l’entraîneur argentin pour la saison prochaine. Doha ne lui accord aucun bon de sortie et souhaite poursuivre avec lui pour la saison qui arrive à grand pas. Sous contrat encore pour deux saisons, le coach argentin avait pourtant communiqué son envie de partir mais la direction du PSG ne l’entend pas de cette oreille pour autant. Le technicien devrait finalement faire la saison 2021-2022 avec la formation parisienne, avec il a terminé 2e du Championnat de France et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions…