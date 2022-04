Ce samedi, le Paris Saint-Germain a publié traditionnel communiqué médical à la veille de recevoir Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1. dix joueurs manqueront cette rencontre dont Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Keylor Navas.

Le Paris Saint-Germain se présentera face à Lorient avec un effectif amoindri. Dans son traditionnel point médical, le club de la capitale annonce dix forfait pour cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1: Marco Verratti a repris la course après une lésion des ischio-jambiers et son retour à l’entraînement avec l’équipe est envisagé en milieu de semaine prochaine. Abdou Diallo soigne une lésion du long adducteur gauche, la reprise de l’entraînement est envisagée dans 12 jours. Julian Draxler souffre d’une lésion méniscale du genou droit. Un point sera fait dans 48h. Keylor Navas a été victime d’une lésion musculaire des adducteurs qui sera évaluée lors de son arrivée aujourd’hui. Ander Herrera est en soins pour une lésion musculaire ischio-jambiers gauches. Son retour à l’entraînement est évalué à 14 jours. Juan Bernat poursuit sa réathlétisation et sera de retour à l’entraînement avec l’équipe la semaine prochaine suite à une lésion du mollet gauche. Layvin Kurzawa continue ses soins et sa rééducation pour une lombalgie et des douleurs aux mollets. Lucas Lavallée reprendra l’entraînement mercredi après une entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite. Ismaël Gharbi est en soins pour une entorse de la cheville gauche. Son retour à l’entraînement collectif est prévu dans 15 jours. Angel Di Maria sera indisponible pour un problème musculaire ressenti aujourd’hui. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours.

Éliminé de la coupe de france et de la Ligue des Champions, il ne reste plus que le championnat pour les hommes de Mauricio Pochettino dont l’objectif est de remporter le dixième titre de champion de l’histoire du Paris Saint-Germain.