Les deux joueuses de l’équipe de France et du PSG sont impliquées dans une affaire rocambolesque. Kheira Hamraoui a été victime d’une agression jeudi dernier, sa coéquipière, Aminata Diallo est suspectée dans l’affaire. Elle a été placée en garde à vue ce mercredi.

Jeudi 4 novembre après un repas au restaurant avec le PSG, Kheira Hamraoui est ramenée à son domicile par Aminata Diallo. Mais sur ce chemin du retour les deux coéquipières tombent dans un guet-apens. Selon les informations de l’Equipe, deux hommes cagoulés surgissent et agressent Kheira Hamraoui. L’ancienne joueuse du Barça est frappée à plusieurs reprises par les agresseurs avec une barre de fer.

Pendant ce temps, Aminatou Diallo aurait été retenue par les assaillants sans avoir été victime de violences, selon l’AFP. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite et Kheira Hamraoui a pu être conduite à l’hôpital pour soigner ses blessures. Ses proches rapportent à l’Equipe, qu’elle se serait fait poser des points de suture au niveau des mains et des jambes, rien de plus grave n’a été détecté.

L’histoire se poursuit donc ce mercredi où la police de Versailles a arrêté, Aminata Diallo, qui conduisait le véhicule le soir de l’agression. Elle a été placée en garde à vue. Selon BFM TV, elle « est soupçonnée d’avoir orchestré l’agression de sa collègue, éventuellement pour nuire à Hamraoui avec qui elle est en concurrence au Paris Saint-Germain« .