Sergio Ramos, qui sera absent de l’entraînement collectif les dix prochains jours, n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le maillot du Paris Saint-Germain. Si certains se posent des questions sur la condition physique de l’espagnol, Eric Di Meco estime qu’il répondra présent lors qu’il sera disponible.

Le calvaire continue pour Sergio Ramos. L’espagnol, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, est touché un mollet depuis de nombreuses semaines. Proche d’un retour, le défenseur central a rechuté et est déjà forfait pour la réception de Angers (vendredi 21h), RB Leipzig (mardi 21h) en Ligue des Champions et le déplacement à Marseille, le 24 octobre prochain.

Jérôme Rothen, dans son émission Rothen S’enflamme, s’est montré inquiet sur l’état de santé du nouveau joueur du club de la capitale: «Je connais bien les docteurs du PSG, ce ne sont pas des pompes. Ils regardent tout parce que les contrats sont tellement importants aujourd’hui. Mais peut-être que Ramos a un souci et qu’il ne s’en remettra pas. »

De son côté Eric Di Meco a pris la défense du champion du monde 2010, qui selon lui répondra présent lors de la seconde partie de saison: « Il n’est pas venu à Paris pour être champion d’automne, mais pour amener peut-être l’étincelle qui manque quand il faut aller chercher un titre. On en parlera le 28 mai (date de la finale de la Ligue des champions, ndlr). Je pense qu’il va rendre de grands services. Peut-être que du côté du Real Madrid, le fait qu’il tarde à jouer, ça leur permet de dire qu’ils ont été malins en le laissant partir. Mais je donne rendez-vous en mai à ceux qui s’improvisent docteurs. S’il est là pour mettre une tête en quart de finale de Ligue des champions… Vu sa carrière et son image, je ne l’imagine pas avoir embrouillé Paris pour avoir un contrat. Et puis les visites médicales sont très poussées. »

En attendant, le Paris Saint-Germain fera sans son défenseur de 35 ans, face à Angers, vendredi à 21h au Parc des Princes lors de la dixième journée de Ligue 1.