En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria se rapproche doucement d’un accord avec la Juventus Turin.

D’après les informations du média italien Tuttosport, un nouveau sommet entre la Juventus Turin et l’entourage d’Angel Di Maria sera organisé entre mardi et mercredi pour finaliser le transfert de l’Argentin. Cette fois, le directeur sportif des Bianconeri Federico Cherubini se déplacera en personne et le rendez-vous avec l’avocat de confiance de Di Maria est prévu à Londres, en marge du match à Wembley entre l’Italie et l’Argentine.

Ce nouveau sommet confirme que les deux partis souhaitent parvenir à un accord le plus rapidement possible. La Juve aurait accepté d’offrir à l’ancienne star du Paris Saint-Germain un contrat d’un an, avec une option pour prolonger, assorti d’un salaire annuel de plus de 8 millions d’euros. Jusqu’alors, le seul point qui empêchait encore l’opération d’aboutir était le salaire de l’Argentin. En cas de signature à la Juventus, l’attaquant de l’Albiceleste découvrirait alors un sixième championnat dans sa carrière avec la Serie A.