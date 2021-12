Di Maria n’accepte plus les critiques. Alors que le PSG est sous le feu des critiques presque à chaque rencontre, celui-ci est monté au créneau. Dans une interview accordée à ESPN, le joueur de Paris a remis les pendules à l’heure, et a défendu son coach.

« C’est normal qu’il y ait beaucoup d’attente avec l’arrivée de Léo et les joueurs qu’il y a au PSG. Les gens s’attendent à ce qu’on gagne tous les matches 4 ou 5-0. Mais le football ce n’est pas comme ça, les choses se font petit à petit. Et on commence à avoir une structure plus forte, ce qui est important (…) Pour l’entraîneur, ce n’est pas facile. Il a énormément de joueurs et seuls onze peuvent jouer, donc il doit gérer cette situation et essayer de rendre tout le monde heureux. Il y a beaucoup de grands joueurs, et Pochettino essaie de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Et on doit le démontrer sur le terrain », a déclaré Angel Di Maria dans une interview accordée à ESPN.

