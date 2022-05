Les rumeurs autour du nouveau coach du PSG ne cessent d’agiter les dernières semaines. Ainsi, et alors qu’Antonio Conte semble être le favori pour le poste, le journaliste Vincent Duluc s’est enflammé sur une arrivée de l’Italien.

« Ce que fait Conte est assez fantastique. Il s’adapte partout et a eu des résultats partout. Alors, ce n’est pas une mèche longue, c’est une mèche courte, ça ne peut pas durer longtemps. Mais pour avoir des résultats, manager les joueurs, gagner quelque chose et avoir une discipline et un jeu qui ressemble à quelque chose, c’est le plus fort, » a lancé Duluc sur L’Equipe TV.

