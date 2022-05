Considéré comme l’un des pistes potentielles pour succéder à Kylian Mbappé en cas de départ, Darwin Nunez aurait recalé Manchester United et Newcastle. Sa priorité est de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Nouveau phénomène de la planète football, Darwin Nunez est un pur numéro 9, une denrée rare à travers le continent ces dernières années. Auteur d’une saison impressionnante avec 34 buts et 4 passes décisives à son actif en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Uruguayen de 22 ans semblent être l’avenir à son poste. Des performances qui ont attisé l’intérêt des plus grandes écuries dont ceux de Manchester United, du Paris Saint-Germain, de Liverpool ou du Bayern Munich. Une liste de prétendants qui se réduit alors que deux écuries ont d’ores et déjà été recalées par l’entourage du joueur.

Selon les dernières informations publiées par RMC Sport, Darwin Nunez a récemment changé d’agent en passant sous la houlette de Jorge Mendes. Son nouveau représentant aurait entamé les premières démarches pour un départ cet été et aurait ainsi recalé deux formations : Manchester United et Newcastle. Pourquoi ? L’Uruguayen ne voudrait pas perdre de temps et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Enfin, le média sportif français insiste sur le fait que le Paris Saint-Germain est une réelle option envisagée et inversement. Les deux clans tenteraient de se séduire.