Retrouvez tous les buts de la large victoire du PSG ce week-end face à Clermont.

Carton plein pour les hommes de Mauricio Pochettino qui ont remporté ce week-end leur 5e match en 5 journées de championnat. Un succès décroché avec la manière au Parc des Princes face à l’étonnant promu Clermont. Privé de ses deux superstars Lionel Messi et Neymar, à peine revenus de leur sélection nationale, le PSG a pu compter sur ses deux milieux de terrains Ander Herrera (20′, 31′) et Idrissa Gueye (65′) pour marquer. Incertain avant le début de la rencontre, Kylian Mbappé était bien titulaire samedi et il s’est aussi offert un but en seconde période (55′).

Score final 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui prend seul les commandes de la Ligue 1 avec 4 longueurs d’avance sur le SCO d’Angers.