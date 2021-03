Pour Pierre Ménès, le PSG ne mérite pas ce score très large contre le LOSC en Coupe de France (3-0).

« Je ne suis pas certain que les Lillois ont fondu en sanglots dans leur vestiaire après cette élimination en Coupe de France », a indiqué Pierre Ménès sur son blog. Avant de poursuivre : « Cette victoire du PSG est beaucoup trop large au niveau du score. Navas a encore sorti une prestation de niveau Ligue des Champions, là où ses coéquipiers et ses adversaires ont livré un match moyen de Ligue 1, avec assez peu de motivation et d’enthousiasme. On a bien senti que, pour Paris comme Lille, cette Coupe de France est loin d’être une priorité, même si le PSG n’a, comme chaque saison, pas le droit de ne pas gagner une compétition hexagonale. […] On notera qu’il s’agissait des 30e et 31e buts toutes compétitions confondues (18 en L1, 6 en Ligue des Champions, 4 en Coupe de France et 3 en sélection) pour Kylian Mbappé. Pour un joueur surcoté qui fait une saison de merde, ça reste honorable… »