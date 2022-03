Pour Pierre Ménès, le PSG doit impérativement recruter un milieu de terrain pour la saison à venir.

Sur son blog, Pierre Ménès a évoqué la situation du Paris Saint-Germain, qui reste sur une défaite face à Nice (0-1) en Ligue 1 avant de retrouver le Real Madrid ce mercredi (21h) pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. Pour l’ancien chroniqueur du CFC, le problème de l’effectif de Mauricio Pochettino se situe au milieu de terrain, où le PSG a besoin d’une recrue de classe mondiale.

« Le vrai problème du PSG, depuis le début de la saison, c’est le milieu de terrain. Mis à part Verratti, il n’y a pas de titulaire indiscutable. Un coup Gueye est pas mal, un coup c’est Danilo Pereira, et puis Paredes. Mais les trois coups d’après, ça ne va pas. Il manque un joueur, comme Verratti, qui puisse assurer le lien avec l’attaque. Il est de bon ton de fracasser les matchs de Neymar, mais regardons ses matchs, son activité physique, le nombre de courses qu’il fait. Si Neymar fait autant de travail au milieu, en remontant la balle, il ne peut plus avoir le jus. Oui Messi est décevant, oui Neymar est en reprise depuis trois matchs, et le PSG est Mbappé-dépendant. Un joueur qui aurait pu faire ce lien, c’est Wijnaldum, c’est ce qu’il faisait à Liverpool. C’est dans ce secteur de jeu qu’il faudra prendre du lourd pour la saison prochaine. »