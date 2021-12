Journaliste sportif, Anthony Clément est revenu sur la situation des attaquants du Paris Saint-Germain et il voudrait voir plus de jeunes au club.

« Je pense que cela serait une erreur de le sortir dès le mois de janvier. Vu le contexte financier, on sait déjà que ce sera un échec mais ce serait un échec d’autant plus important. Le PSG n’a pas non plus pléthore de solutions de rechange en cas de coup dur devant. Il peut rendre service dans les jours qui viennent. Après, on peut espérer que le PSG trouvera un autre moyen de fonctionner avec son secteur offensif. On peut notamment rêver qu’un Kalimuendo qui est prêté constamment puisse être l’attaquant de rechange au PSG. Ce serait éventuellement plus cohérent que d’empiler les stars comme le fait le club depuis quelques saisons. En attendant, comme il n’y pas de solutions de rechange pertinentes au sein de l’effectif et qu’ils ne vont pas recruter, autant attendre et trouver un meilleur contexte pour s’en débarrasser”, a notamment indiqué Anthony Clément sur la « Chaine l’Equipe. »